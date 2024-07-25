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الذهب عالمياً يتراجع وسط جني أرباح وترقب لبيانات اقتصادية أميركية

الذهب
الذهب
الخميس، 25-07-2024 09:34 ص

 

 الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب بنحو واحد في المئة يوم الخميس، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أميركية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام.


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2377.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 2376.70 دولار.
وقال كلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: "عندما تنظر من منظور أساسيات السوق فإنه لا توجد عوامل تضغط على الذهب. لذا يبدو أننا نشهد بعض جني الأرباح. ومن منظور فني قد تنخفض الأسعار أكثر".


وتترقب الأسواق قراءة الناتج الإجمالي الأميركي المقرر صدورها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، المقرر نشرها غدا الجمعة بحثًا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

 

سكاي نيوز عربية

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