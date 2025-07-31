الخميس 2025-07-31 11:44 ص
 

الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في شهر

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الخميس، 31-07-2025 11:00 ص
الوكيل الإخباري-   تعافت أسعار الذهب، الخميس، من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، حتى مع تقلص آمال خفض أسعار الفائدة في أيلول.اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 33.1.49 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أدنى مستوى له منذ 30 حزيران في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3295.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 37.19 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.7% إلى 1324.50 دولارا. وزاد البلاديوم 1.1% إلى 1218.14 دولارا.
 
 
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