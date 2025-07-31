الذهب عالميا يتعافى من أدنى مستوى في شهر

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 33.1.49 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أدنى مستوى له منذ 30 حزيران في الجلسة السابقة.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3295.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 37.19 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.7% إلى 1324.50 دولارا. وزاد البلاديوم 1.1% إلى 1218.14 دولارا.
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