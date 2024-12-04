الذهب عالمياً يتماسك بانتظار تقرير الوظائف الأميركية

الوكيل الإخباري- تماسكت أسعار الذهب، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لبيانات الوظائف الأميركية وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول للحصول على دلائل أكثر عن توقعات أسعار الفائدة الأميركية.



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.42 دولار للأونصة (الأوقية)، اعتبارا من الساعة 0057 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2662.50 دولار.

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