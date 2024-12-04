الذهب عالمياً يتماسك بانتظار تقرير الوظائف الأميركية

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.42 دولار للأونصة (الأوقية)، اعتبارا من الساعة 0057 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2662.50 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشر نازداك وانخفاض داو جونز
-
توقعات خفض الفائدة الأمريكية تقود أسعار الذهب للارتفاع
-
توقعات بأن تصل أونصة الذهب عالمياً لـ3000 دولارا .. هل هي فرصة للشراء؟
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
-
جنوب إفريقيا: "بريكس" لا تناقش طرح عملة موحدة لتحل محل الدولار
-
تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل بيانات صينية متفائلة
-
632 مليار دولار إيرادات الأسلحة العالمية في 2023.. نمو بـ4%