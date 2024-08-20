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الذهب عالميا يتماسك فوق 2500 دولار في ظل ضعف الدولار

الذهب
الذهب
الثلاثاء، 20-08-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2500 دولار، في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بدعم من ضعف العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على مزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

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وارتفع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2505.92 دولار للأونصة، وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2543.90 دولار.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.

gnews

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