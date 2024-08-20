الذهب عالميا يتماسك فوق 2500 دولار في ظل ضعف الدولار

وارتفع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2505.92 دولار للأونصة، وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار الجمعة.
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2543.90 دولار.
انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.
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