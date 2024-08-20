الذهب عالميا يتماسك فوق 2500 دولار في ظل ضعف الدولار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2500 دولار، في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بدعم من ضعف العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على مزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

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