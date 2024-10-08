الذهب عالمياً يتماسك في انتظار محضر الفيدرالي الأميركي

لم يشهد الذهب تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية وبلغ 2643.68 دولارًا للأونصة (الأوقية) حتى الساعة 0013 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2662.90 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً
-
النفط عالمياً يقلص مكاسبه بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية
-
الذهب يتراجع
-
النفط يواصل الصعود
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع
-
تطورات على أسعار الذهب عالمياً