الثلاثاء 2024-10-08 09:44 ص
 

الذهب عالمياً يتماسك في انتظار محضر الفيدرالي الأميركي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين في السوق لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ومزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

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لم يشهد الذهب تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية وبلغ 2643.68 دولارًا للأونصة (الأوقية) حتى الساعة 0013 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2662.90 دولار.

 

وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. كما سيتحدث عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع، مما سيعطي المستثمرين دلائل حول المسار المستقبلي للفائدة.

 

سكاي نيوز عربية

 
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