الذهب عالميا يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2% خلال أسبوع

الوكيل الإخباري- حقق الذهب مكاسب أسبوعية تجاوزت 2 بالمئة ليغلق عند مستوى 2690 دولارا أميركيا للأونصة، على الرغم من البيانات القوية الصادرة عن سوق العمل الأميركي.

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