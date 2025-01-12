الأحد 2025-01-12 09:26 م
 

الذهب عالميا يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2% خلال أسبوع

الذهب
الذهب
الأحد، 12-01-2025 09:06 م

الوكيل الإخباري-   حقق الذهب مكاسب أسبوعية تجاوزت 2 بالمئة ليغلق عند مستوى 2690 دولارا أميركيا للأونصة، على الرغم من البيانات القوية الصادرة عن سوق العمل الأميركي.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب 9ر0 في المئة لتصل إلى 2715 دولارا للأونصة، اليوم الأحد، ما يعكس استمرار قوة الطلب على المعدن الأصفر.

 
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