الذهب عالميا يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2938.57 دولارًا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا أمس الأربعاء عند 2946.85 دولارًا.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 2955.20 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".
وفرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، و25% على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر. وعلاوة على ذلك، قال مؤخرًا إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25%"، إلى جانب رسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.
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