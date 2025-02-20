الذهب عالميا يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات الخميس المبكرة، لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط استمرار المخاوف بشأن استراتيجيات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي قد تفاقم التضخم وتشعل حربًا تجارية عالمية.



تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2938.57 دولارًا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا أمس الأربعاء عند 2946.85 دولارًا.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 2955.20 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز".



وفرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، و25% على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر. وعلاوة على ذلك، قال مؤخرًا إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25%"، إلى جانب رسوم مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

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