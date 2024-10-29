الذهب عالمياً يحوم قرب ذروة قياسية بانتظار بيانات اقتصادية هامة

وبحلول الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 2755.42 دولار للأونصة (الأوقية). وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي.
وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4% إلى 2768.10 دولار.
وقال ييب جون رونغ، خبير استراتيجيات السوق في آي.جي: "قد تستمر الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية المقبلة في تقديم قوة دفع لمكانة الذهب كأداة تحوط ضد اضطرابات السوق، بدعم من التراجع المؤقت للدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الليلة الماضية".
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