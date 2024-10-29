الذهب عالمياً يحوم قرب ذروة قياسية بانتظار بيانات اقتصادية هامة

الوكيل الإخباري- تماسكت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة تاريخية خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، بدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.

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وبحلول الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 2755.42 دولار للأونصة (الأوقية). وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي.



وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4% إلى 2768.10 دولار.