الثلاثاء 2024-10-29 09:20 ص
 

الذهب عالمياً يحوم قرب ذروة قياسية بانتظار بيانات اقتصادية هامة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 07:34 ص

الوكيل الإخباري-  تماسكت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة تاريخية خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، بدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.

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وبحلول الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 2755.42 دولار للأونصة (الأوقية). وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي.


وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4% إلى 2768.10 دولار.


وقال ييب جون رونغ، خبير استراتيجيات السوق في آي.جي: "قد تستمر الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية المقبلة في تقديم قوة دفع لمكانة الذهب كأداة تحوط ضد اضطرابات السوق، بدعم من التراجع المؤقت للدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الليلة الماضية".

 
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