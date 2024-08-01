الذهب عالمياً يرتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين

وبحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقراً في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بنحو 35 دولاراً فقط من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار المسجل في 17 يوليو.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 2492.50 دولار.
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