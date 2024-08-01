الذهب عالمياً يرتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، يوم الخميس، بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون في سبتمبر.



وبحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، كان الذهب مستقراً في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بنحو 35 دولاراً فقط من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار المسجل في 17 يوليو.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 2492.50 دولار.