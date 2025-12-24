الذهب عالميا يرتفع إلى مستوى قياسي جديد

07:45 ص

الوكيل الإخباري- تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة) الأربعاء للمرة الأولى على الإطلاق مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضا.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4503.59 للأوقية بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4509.65 دولار في وقت سابق. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولارا للأوقية.



وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 71.80 دولارا للأوقية. وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولارا في وقت سابق.



وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.



وحقق الذهب ارتفاعا قويا في 2025 إذ صعد 72% مسجلا مستويات قياسية أكثر من مرة.

