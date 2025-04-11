الذهب عالميا يرتفع إلى مستويات غير مسبوقة للمرة الأولى في تاريخه

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1 بالمئة، ليصل إلى 3212 دولار للأونصة، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5 بالمئة على مدار الأسبوع، وفق شبكة (سي إن بي سي).
كما وارتفع الذهب، الذي يستخدم على نطاق واسع للتحوط أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتضخم، بأكثر من 21 بالمئة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة ليصل إلى 938.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 915.75 دولار.
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