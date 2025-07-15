الذهب عالميا يرتفع الى هذا المستوى

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وقبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.94 دولار للأونصة (الأوقية) واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3355.60 دولار.



وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "أظهر الذهب في الماضي أنه أصل مفضل عند تصعيد توتر الرسوم الجمركية، وتحرك المعدن الثمين نحو 3350 دولارا هو دليل على تكرار هذا النمط".



وأضاف "مع ذلك، أدت زيادة عوائد سندات الخزانة وارتفاع قيمة الدولار الأميركي إلى خلق ظروف غير مواتية... ولكي يحقق الذهب مزيدا من التقدم نحو 3400 دولار، قد يكون من الضروري تراجع الدولار أو عوائد سندات الخزانة في غياب الأحداث الجيوسياسية المتفاقمة".

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