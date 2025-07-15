الذهب عالميا يرتفع الى هذا المستوى

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.94 دولار للأونصة (الأوقية) واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3355.60 دولار.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "أظهر الذهب في الماضي أنه أصل مفضل عند تصعيد توتر الرسوم الجمركية، وتحرك المعدن الثمين نحو 3350 دولارا هو دليل على تكرار هذا النمط".
وأضاف "مع ذلك، أدت زيادة عوائد سندات الخزانة وارتفاع قيمة الدولار الأميركي إلى خلق ظروف غير مواتية... ولكي يحقق الذهب مزيدا من التقدم نحو 3400 دولار، قد يكون من الضروري تراجع الدولار أو عوائد سندات الخزانة في غياب الأحداث الجيوسياسية المتفاقمة".
-
أخبار متعلقة
-
تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية
-
صعود تاريخي لأسعار معدن البالاديوم .. ماذا تعرف عنه ؟
-
الاسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار
-
أسعار النفط ترتفع عالميا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع
-
بتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها
-
أول رد من الاتحاد الأوروبي على قرارات ترامب
-
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على دول جديدة.. تعرف عليها