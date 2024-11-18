الذهب عالمياً يرتفع بعد خسائر أسبوعية حادة

ويتجه الدولار لتمديد مكاسبه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وتمضي البيانات الاقتصادية الأميركية القوية حول التضخم قدمًا في إعادة تشكيل النقاش بين صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة والمدى الذي يمكن أن تبلغه في وقت يُخفض فيه المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.
ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأميركي هذا الأسبوع. ويترقب المتداولون المزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة الأميركية زادت أكثر من المتوقع بقليل في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير بقوة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2575.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.39 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 944.57 دولار. كما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 966.66 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
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