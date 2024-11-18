الذهب عالمياً يرتفع بعد خسائر أسبوعية حادة

الوكيل الإخباري- حققت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات الاثنين المبكرة، بعد الخسائر الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدّت من هذا التعافي.

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ويتجه الدولار لتمديد مكاسبه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.



وتمضي البيانات الاقتصادية الأميركية القوية حول التضخم قدمًا في إعادة تشكيل النقاش بين صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة والمدى الذي يمكن أن تبلغه في وقت يُخفض فيه المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.



ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأميركي هذا الأسبوع. ويترقب المتداولون المزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.



وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.



وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة الأميركية زادت أكثر من المتوقع بقليل في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير بقوة.