الخميس 2024-08-08 01:52 م
 
 

الذهب عالمياً يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة

الأونصة تصل إلى 2389.42 دولارًا
الأونصة تصل إلى 2389.42 دولارًا




 

الخميس، 08-08-2024 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   حققت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط توترات الشرق الأوسط والتفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأميركية، فيما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية بحثًا عن مؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).


وصعد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0331 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2428.40 دولار.


وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن أساسيات السوق الأطول أمدًا تبدو داعمة للذهب، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمسار النزولي لعوائد سندات الخزانة الأميركية.

gnews

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