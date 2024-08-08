الذهب عالمياً يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة

وصعد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0331 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2428.40 دولار.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن أساسيات السوق الأطول أمدًا تبدو داعمة للذهب، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمسار النزولي لعوائد سندات الخزانة الأميركية.
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