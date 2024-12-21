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الذهب عالمياً يرتفع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-12-2024 06:55 ص

الوكيل الإخباري-   واصل الذهب مكاسبه، الجمعة، بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم. ومع ذلك، يتجه المعدن نحو تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025.

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بحلول الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش ليوم الجمعة ، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 2625 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 2643.90 دولارًا للأونصة.


وانخفض الدولار بنسبة 0.6% عن أعلى مستوياته في عامين، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوياتها في ستة أشهر.


وأظهر تقرير أن التضخم الشهري في الولايات المتحدة قد تباطأ في شهر نوفمبر الماضي، بعد تحسن طفيف في الأشهر السابقة.

 

سكاي نيوز عربية

 
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