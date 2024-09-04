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الذهب عالميا يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية

سبائك ذهب
سبائك ذهب
الأربعاء، 04-09-2024 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة مع ترقب المستثمرين تقريرا شهريا عن الوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولار للأونصة،  بحسب بيانات "رويترز"، بعد أن هبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولار.

ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.

وقبل ذلك، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة التي تصدر الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة غدا الخميس في دائرة الضوء.

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ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 41 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر وفرصة 59 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

 
gnews

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