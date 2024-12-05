الذهب عالمياً يستقر وسط ترقب لبيانات أميركية

الوكيل الإخباري- تحركت أسعار الذهب ضمن نطاقات ضيقة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون بيانات الوظائف والأجور في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على المزيد من الإشارات والدلائل فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

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ومن المقرر أن يصدر تقرير الأجور في الولايات المتحدة غدًا الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر الأسبوع المقبل.



ووفقًا لأداة فيدووتش، فإن الأسواق تتوقع حاليًا فرصًا بنسبة 79.3 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر و85 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.



وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد قال يوم الأربعاء إن الاقتصاد أقوى مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة، في إشارة على ما يبدو إلى دعمه لتقليص وتيرة التخفيضات في المستقبل.