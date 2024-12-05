الذهب عالمياً يستقر وسط ترقب لبيانات أميركية

ومن المقرر أن يصدر تقرير الأجور في الولايات المتحدة غدًا الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر الأسبوع المقبل.
ووفقًا لأداة فيدووتش، فإن الأسواق تتوقع حاليًا فرصًا بنسبة 79.3 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر و85 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد قال يوم الأربعاء إن الاقتصاد أقوى مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة، في إشارة على ما يبدو إلى دعمه لتقليص وتيرة التخفيضات في المستقبل.
وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2648.89 دولارًا للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2672.60 دولار."
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