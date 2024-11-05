الذهب عالمياً يستقر وسط ترقب للانتخابات الأميركية

الوكيل الإخباري- استقر الذهب في تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلاً عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2734.71 دولاراً للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0013 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2790.15 دولار يوم الخميس.