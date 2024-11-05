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الذهب عالمياً يستقر وسط ترقب للانتخابات الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 07:16 ص

الوكيل الإخباري-   استقر الذهب في تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلاً عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2734.71 دولاراً للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0013 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2790.15 دولار يوم الخميس.


وشهدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مسجلة 2743.40 دولاراً للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.36 دولاراً للأونصة. كما خسر البلاتين 0.3% ليبلغ 980.81 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1071.14 دولاراً، بحسب بيانات رويترز.

 
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