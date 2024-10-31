الخميس 2024-10-31 10:41 ص
 

الذهب عالمياً يصعد لمستويات قياسية جديدة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 07:54 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الخميس، وتتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في سبعة أشهر على خلفية الإقبال على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما يترقب المستثمرون تقريرًا للتضخم في الولايات المتحدة بحثًا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.اضافة اعلان


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:54 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقفزت الأسعار بنسبة 6 بالمئة خلال الشهر الجاري.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2797.80 دولار.
 
gnews

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