الذهب عالمياً يصعد لمستويات قياسية جديدة

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2786.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:54 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقفزت الأسعار بنسبة 6 بالمئة خلال الشهر الجاري.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2797.80 دولار.
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