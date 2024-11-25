الذهب عالميا يقترب لأعلى مستوى في 3 أسابيع

وبحلول الساعة 0014 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2719.19 دولار للأونصة (الأوقية)، ويتجه صوب سادس جلسة على التوالي من المكاسب.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2721.10 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.39 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.34 بالمئة إلى 966.88 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.28 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".
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