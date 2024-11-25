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الذهب عالميا يقترب لأعلى مستوى في 3 أسابيع

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 25-11-2024 07:57 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مقتربة من أعلى مستوى في 3 أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

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وبحلول الساعة 0014 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2719.19 دولار للأونصة (الأوقية)، ويتجه صوب سادس جلسة على التوالي من المكاسب.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2721.10 دولار للأونصة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.39 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.34 بالمئة إلى 966.88 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.28 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

 
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