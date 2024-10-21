الذهب عالمياً يقفز لمستوى تاريخي.. والفضة لأعلى مستوى في 12 عاما

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2724.88 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2725.81 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2740.00 دولارًا.
وتتوقع الأسواق بنسبة 99 بالمئة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، وفقًا لأداة CME Fedwatch. كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي.
وتساهم أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد، لكنها تُعتبر في الوقت نفسه استثمارًا آمنًا في أوقات الاضطرابات.
وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% إلى 33.69 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012. وتعتبر الفضة من الأصول الاستثمارية بسبب علاقتها بالذهب والمعادن الصناعية.
في حين استقر البلاتين عند 1013.54 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1081.50 دولار.
من ناحية أخرى، ارتفع عجز الميزانية الأميركية إلى 1.833 تريليون دولار للعام المالي 2024، وهو أعلى مستوى باستثناء عام كوفيد، حيث تجاوزت الفائدة على الدين الفيدرالي تريليون دولار لأول مرة، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية.
-
أخبار متعلقة
-
Business Insider: الاقتصاد الأمريكي يدخل عصر التضخم الكبير والفوضى
-
ارتفاع طفيف للاسترليني أمام الدولار وتراجعه أمام اليورو
-
بوتين يعين أوريشكين ممثلا خاصا للتعاون مع مجموعة "بريكس"
-
الذهب يتألق عالميا وينهي الأسبوع فوق 2700 دولار للأونصة
-
بوتين: العالم بأسره يعيد التفكير بشأن الاعتماد على الدولار
-
العجز في الميزانية الأمريكية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2024
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار