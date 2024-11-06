الذهب عالمياً يهبط مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأميركية

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2738.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش.
وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2747.80 دولار.
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