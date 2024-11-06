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الذهب عالمياً يهبط مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأميركية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 07:51 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة لحين معرفة نتيجة الانتخابات الأميركية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

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انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2738.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش.


وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.


وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2747.80 دولار.

 
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