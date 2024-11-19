الذهب عالمياً يواصل تحقيق مكاسب.. والأونصة تتخطى الـ 2600 دولار

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأميركي هذا الأسبوع. ويترقب المتداولون المزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.
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