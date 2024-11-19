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الذهب عالمياً يواصل تحقيق مكاسب.. والأونصة تتخطى الـ 2600 دولار

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 06:24 ص

الوكيل الإخباري-   افادت شبكة سي ان ان الاقتصادية  بأن أونصة الذهب ارتفعت لليوم الثاني على التوالي إلى 2625 دولاراً .

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واضافت انها بذلك حققت مكاسب اليوم وأمس وصلت إلى 60 دولاراً حتى الآن . 

 

 وتمضي البيانات الاقتصادية الأميركية القوية حول التضخم قدمًا في إعادة تشكيل النقاش بين صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة والمدى الذي يمكن أن تبلغه في وقت يُخفض فيه المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأميركي هذا الأسبوع. ويترقب المتداولون المزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

 
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