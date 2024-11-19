الذهب عالمياً يواصل تحقيق مكاسب.. والأونصة تتخطى الـ 2600 دولار

الوكيل الإخباري- افادت شبكة سي ان ان الاقتصادية بأن أونصة الذهب ارتفعت لليوم الثاني على التوالي إلى 2625 دولاراً .

اضافة اعلان

واضافت انها بذلك حققت مكاسب اليوم وأمس وصلت إلى 60 دولاراً حتى الآن .