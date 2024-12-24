الذهب عالمياً يواصل تسجيل خسارة

الوكيل الإخباري- حافظت أسعار الذهب على تراجعها مع أخذ المتداولين بالاعتبار احتمال تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

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