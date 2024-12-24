الذهب عالمياً يواصل تسجيل خسارة

اقترب سعر الأونصة من 2616 دولارًا، بعد أن أغلق منخفضًا 0.4% يوم الاثنين. بينما يستوعب المستثمرون أحدث البيانات حول ثقة المستهلك الأميركي، التي تراجعت بشكل غير متوقع في ديسمبر في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد نتيجة عدم اليقين المرتبط بسياسات إدارة ترامب القادمة.
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