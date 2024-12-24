الثلاثاء 2024-12-24 07:31 ص
 

الذهب عالمياً يواصل تسجيل خسارة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-12-2024 07:25 ص

الوكيل الإخباري-   حافظت أسعار الذهب على تراجعها مع أخذ المتداولين بالاعتبار احتمال تباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

اضافة اعلان


اقترب سعر الأونصة من 2616 دولارًا، بعد أن أغلق منخفضًا 0.4% يوم الاثنين. بينما يستوعب المستثمرون أحدث البيانات حول ثقة المستهلك الأميركي، التي تراجعت بشكل غير متوقع في ديسمبر في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد نتيجة عدم اليقين المرتبط بسياسات إدارة ترامب القادمة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالمياً يواصل تسجيل خسارة

لقطة من الفيديو المتداول

ترند مظاهرات ليلية بالقاهرة .. ما حقيقتها ؟

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

فلسطين إسرائيل تقر لأول مرة بمسؤوليتها عن اغتيال هنية

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

عربي ودولي الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من تنظيم "داعش"

تعبيرية

شؤون برلمانية "مالية النواب" تواصل مناقشة موازنات عدد من الوزارات

تعبيرية

أخبار محلية من الـ 10 صباحا وإلى 4 عصرا.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالكرك (أسماء)

تعبيرية

فلسطين بصاروخ أُطلق من اليمن.. 20 مصابًا إسرائيليًا أثناء تدافعهم إلى الملاجئ



 



الأكثر مشاهدة