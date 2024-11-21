الذهب عالميا يواصل مكاسبه ويصل لهذا المستوى !

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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وزادت العقود الفورية للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2654.50 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0023 بتوقيت غرينتش. وصعدت أيضًا العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولارًا للأونصة.