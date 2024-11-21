الخميس 2024-11-21 09:03 ص
 

الذهب عالميا يواصل مكاسبه ويصل لهذا المستوى !

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 21-11-2024 08:10 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

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وزادت العقود الفورية للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2654.50 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0023 بتوقيت غرينتش. وصعدت أيضًا العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولارًا للأونصة.


كانت أوكرانيا قد أطلقت أمس الأربعاء وابلاً من صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأميركية، بحسب وكالة رويترز.

 
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