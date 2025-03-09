الذهب على صفيح ساخن.. وتوقعات بوصوله عالميا إلى هذا السعر قريبا

الوكيل الإخباري- على الرغم من تعافي سوق الذهب من موجة البيع الحادة الأسبوع الماضي، يحذر المحللون من أن حركة الأسعار تبدو بلا اتجاه واضح مع تمسكها بدعم حرج على المدى القريب، على الأقل في الوقت الحالي.

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أنهى الذهب الأسبوع فوق مستويات الـ 2900 دولار، حيث أغلقت عقود الذهب الآجلة عند 2914.1 هبوطًا بت 0.43% في آخر أيام التداول، فيما أغلقت الأسعار الفورية للذهب (سبوت) عند 2910.79 دولار بدون حركة تذكر في تعاملات الجمعة الماضية.



حقق الذهب مكاسب تقارب الـ 1.6% مقارنة بالجمعة الماضية. ومع ذلك، يشير بعض المحللين إلى أن هناك حاجة لمحفز جديد لدفع الأسعار فوق مستوى 3,000 دولار للأوقية.



التوترات التجارية والسياسات النقدية

يدعم الذهب حاليًا حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن التعريفات التجارية المتغيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديدات حرب تجارية عالمية. ومع ذلك، يقول بعض المحللين إن جزءًا كبيرًا من هذه الفوضى قد تم تسعيره بالفعل في السوق.



في الوقت نفسه، يراقب المحللون عن كثب تأثير برامج الإنفاق الجديدة في أوروبا على الذهب. أعلن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن صندوق بقيمة تريليون يورو يمكن للدول الاعتماد عليه لزيادة الإنفاق العسكري. كما تبحث ألمانيا زيادة إنفاقها على الجيش والبنية التحتية.



قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: "من المرجح أن يأخذ الذهب استراحة أخرى بينما ننتظر لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل فترة ركود تضخمي. قد يحول التوسع المالي في أوروبا تدفقات الاستثمار، لكني لا أرى سببًا يمنع الأسعار من الارتفاع. لقد تم تسعير الكثير من العوامل الداعمة في الذهب، لذا علينا الآن انتظار التأثيرات الاقتصادية للتطورات الحالية."



ضعف الدولار والبيانات الاقتصادية



أدى التركيز المتجدد على أوروبا إلى تدفقات جديدة إلى اليورو، مما دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتم ترجيحه بشكل كبير لصالح اليورو، بنسبة 2.5% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ يوليو 2022.



في هذا السياق، قالت نيكي شيلز، رئيسة البحث واستراتيجية المعادن في MKS PAMP، إن الذهب مقابل اليورو يظل صفقة جذابة على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب زيادة الإنفاق.



لم يتمكن الذهب فقط من الاستفادة من ضعف الدولار الأمريكي، ولكن البيانات الاقتصادية الأمريكية لم توفر اتجاهًا واضحًا للمعدن الأصفر. تم تخفيف مخاوف الركود قليلاً بعد بيانات التوظيف التي أظهرت سوق عمل مرنًا نسبيًا، حيث تم إنشاء 151,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 160,000 وظيفة.



توقعات المحللين وتحديات الذهب القريبة



أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة الماضي موقف البنك المركزي المحايد، قائلاً إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مع استمرار صحة سوق العمل وارتفاع مخاطر التضخم.



ومع ذلك، يقول بعض المحللين إن مخاطر الركود ربما تكون قد خفت، لكنها لم تختفي تمامًا.



قال نعيم أسلم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Zaye Capital Markets، إنه يرى فرصة بنسبة 20% إلى 25% لحدوث ركود هذا العام بسبب التضخم المستمر والأخطاء المحتملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.



أضاف أسلم: "تعتبر معنويات المستهلكين غير مستقرة، مع انخفاض بنسبة 10% في مؤشر جامعة ميشيغان في فبراير، ويمكن أن تؤدي المخاطر المحتملة مثل سياسات ترامب التجارية إلى تغيير الموازين. في هذه البيئة، يمتلك الذهب القدرة على تجاوز 3,000 دولار، مع تحقيق ارتفاع بنسبة 28% في 2024 وزيادة الطلب من البنوك المركزية."



على الرغم من التحديات القريبة، يظل العديد من المحللين متفائلين بشأن الذهب، معتبرين أي انخفاض في السعر فرصة للشراء. قال لوكمان أوتونوغا، مدير تحليل الأسواق في FXTM: "لقد غيرت بيانات التوظيف مرة أخرى توقعات السوق مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في مايو إلى أقل من 50%. على المدى القريب، قد يؤثر هذا التحول على الذهب. على الرغم من أن الذهب لا يزال على طريق تحقيق مكاسب أسبوعية، إلا أن الثيران بحاجة إلى إبقاء الأسعار فوق 2,856.40 دولارًا. بالنظر إلى الأسبوع المقبل، يمكن أن تؤدي بيانات التضخم الأمريكية، ودراما التعريفات التجارية لترامب، وإمكانية إغلاق الحكومة الأمريكية إلى مزيد من التقلبات للذهب."



بيانات هامة في الأفق



تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات فرص العمل الأمريكية JOLTs يوم الثلاثاء المقبل في تمام الرابعة مساءًا بتوقيت الرياض. كما ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن شهر فبراير يوم الأربعاء وهي الأكثر ترقبًا من الأسواق. وفي يوم الخميس تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي.



قبل إنهاء الأسبوع يوم الجمعة المقبل مع بيانات مؤشر ميشيغان لمعنويات السوق وتوقعات التضخم وثقة المستهلك وكذلك بيانات التضخم الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي.

