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الذهب لا يتوقف عن الصعود ويسجل مستوى جديد عالميا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 10:25 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث أدت التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين التجاري إلى رفع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.21% إلى 3041 دولار للأونصة، وجاء ذلك بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى على الإطلاق عند 3042.95 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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فيما صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.25% إلى 3048.40 دولار للأونصة.


وقال كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "ينظر المتداولون إلى الذهب باعتباره أصلا جاهزا للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية"، مضيفا أن بيئة التداول الحالية، حيث يوجد عدم الاستقرار، تلعب على قوة الذهب كتحوط من حالة عدم اليقين.


ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء التباطؤ الاقتصادي وارتفاع مخاطر الركود بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم.


وأدت الرسوم الجمركية إلى تفاقم التوترات التجارية، وتشمل فرض رسوم ثابتة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير الماضي، ورسوم متبادلة وقطاعية سيتم فرضها في الثاني من أبريل المقبل.

 

RT

 
 
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