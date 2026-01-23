الذهب لا يتوقف عن الصعود.. ويقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد قرب 5 آلاف دولار، مدعوما بالمخاطر الجيوسياسية والتهديدات التي تطال استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أضاف زخما إلى موجة صعود غذتها عمليات التخارج من العملات والسندات.

وصعدت السبائك متجاوزة مستوى 4967 دولارا للأونصة في التعاملات المبكرة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 8 بالمئة، في حين سجلت الفضة أيضا مستويات قياسية، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



وارتفعت الفضة مقتربة من 100 دولار للأونصة، مستفيدة من موجة صعود الذهب. وقد تضاعف سعر المعدن الأبيض أكثر من ثلاث مرات خلال العام الماضي، بدعم من ضغط بيع تاريخي على المكشوف وموجة شراء من المستثمرين الأفراد، دفعت البنوك والمصافي إلى التسابق لتلبية طلب غير مسبوق.



وارتفع الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4956.08 دولار للأونصة، وقفزت الفضة بنسبة 2.5 بالمئة إلى 98.6 دولار، كما صعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 2,639.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2,684.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، في حين تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1,903.10 دولار للأوقية.



بعد أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، واصل الذهب موجة صعود سريعة ليحقق مكاسب إضافية بنحو 15 بالمئة في الأسابيع الأولى من هذا العام.