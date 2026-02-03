الذهب والفضة يواصلان الارتفاع عالمياً بعد انهيار حاد

في تمام الساعة 8:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل بنسبة 4.16% لتصل إلى 4846.29 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 3.44% إلى 4821.56 دولار للأونصة، بعد أن لامس المعدن أدنى مستوى له في نجو شهر في الجلسة السابقة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس المقبل بنسبة 8.21% لتصل إلى 83.33 دولار للأونصة.
وجاء ارتفاع اليوم بعد موجة بيع حادة نجمت عن ترشيح كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال كبير محللي السوق في "كابيتال دوت كوم" كايل رودا: "من المعقول أن يكون هذا السعر قريبا من قيمته العادلة، إذا أخذنا في الاعتبار سلوك السوق غير المنطقي الذي شهدناه لأسابيع عدة".
وأضاف الخبير "الأسعار الحالية تعيد الذهب والفضة إلى مستوياتهما التي كانت عليها في أوائل النصف الثاني من يناير 2026".
وقفز الذهب 13% في يناير 2026، مسجلا أكبر مكاسبه الشهرية منذ نوفمبر 2009، فيما قفزت الفضة 19%.
روسيا اليوم
