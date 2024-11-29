الذهب يتجه عالمياً لأكبر انخفاض شهري في أكثر من عام

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، الجمعة، بدعم من انخفاض الدولار والتوتر الجيوسياسي، لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023 بسبب ارتفاع العملة الأميركية هذا الشهر عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2659.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.



كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.85 بالمئة إلى 2659.20 دولار.





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