الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.19 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 954.25 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين أمس الخميس، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 941.78 دولار.
وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.
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