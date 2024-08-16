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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب
الذهب




 

الجمعة، 16-08-2024 12:24 م

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية، واستقر الذهب تقريبا في المعاملات الفورية عند 2455.50 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع بأكثر من 1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2493.00 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 28.19 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 954.25 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين أمس الخميس، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 941.78 دولار.
وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

gnews

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