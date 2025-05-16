الجمعة 2025-05-16 02:18 م
 

الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 16-05-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر، بفعل ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، مما قلّص من جاذبيته كملاذ آمن.

اضافة اعلان


وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3235.59 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس بأكثر من 2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 3239.20 دولار.


وسجل الدولار مكاسب بنسبة 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب المسعّر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 32.61 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.55 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 961.50 دولار.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مجلس محافظة جرش يحقق إنجازات تنموية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين

ا

عربي ودولي وفاة متسلقين هندي وفلبيني على جبل إيفرست

ل

عربي ودولي ترامب: زيارتي إلى دول الخليج جلبت استثمارات بقيمة 12-13 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي

ل

أسواق ومال الإسترليني يرتفع فوق حاجز 1.33 دولار

ا

عربي ودولي 3 قتلى بحريق ضخم في قاعدة جوية بريطانية سابقة

ل

أخبار محلية صدور نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالجريدة الرسمية

ل

أخبار محلية تحذير هام صادر عن مديرية الأمن العام

ل

فلسطين أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة



 
 



الأكثر مشاهدة