الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر، بفعل ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية، مما قلّص من جاذبيته كملاذ آمن.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3235.59 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس بأكثر من 2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة لتصل إلى 3239.20 دولار.



وسجل الدولار مكاسب بنسبة 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي. وتؤدي قوة الدولار إلى جعل الذهب المسعّر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 32.61 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.55 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 961.50 دولار.