الذهب يتجه لتسجيل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي عالمياً

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2859.59 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا مكاسب بأكثر من 2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. كما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولار في وقت سابق من الأسبوع.
وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2884.20 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 32.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 987.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 978.63 دولار.
وسجل كل من الفضة والبلاتين مكاسب هذا الأسبوع، فيما يتجه البلاديوم إلى تسجيل خسارة أسبوعية.
بترا
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