الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي مع تزايد توقعات خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2513.70 دولار للأوقية (الأونصة)، ويقترب المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب بنحو 3 بالمئة هذا الشهر.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2547.10 دولار للأوقية، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 29.44 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981 دولارا.



ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب شهرية.



وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 945.10 دولار بينما يقترب من تسجيل ثالث خسائره الشهرية على التوالي.