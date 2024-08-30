الجمعة 2024-08-30 01:42 م
 

 

الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية

أونصات ذهبية
أونصات ذهبية
الجمعة، 30-08-2024 12:12 م

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي مع تزايد توقعات خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2513.70 دولار للأوقية (الأونصة)، ويقترب المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب بنحو 3 بالمئة هذا الشهر.


وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2547.10 دولار للأوقية، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 29.44 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981 دولارا.


ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب شهرية.


وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 945.10 دولار بينما يقترب من تسجيل ثالث خسائره الشهرية على التوالي.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الورشة

أخبار محلية ورشة تناقش ملف ترشيح محمية العقبة البحرية لمواقع التراث العالمي

المرشد الإيراني مع قادة الحرس الثوري

عربي ودولي قائد بالجيش الإيراني: قواتنا في أعلى مستوى من الاستعداد

البورصة الأوروبية

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد لمستوى غير مسبوق

قوات الاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال جنوب جنين

أونصات ذهبية

أسواق ومال الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية

تعبيرية

أخبار محلية الأردن.. عقوبة هذه المخالفة الحبس حتى 3 سنوات وغرامة 200 دينار

حقل نفطي

أسواق ومال استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة

تعبيرية

أسواق ومال انتعاش الأسهم والعملات الآسيوية



 

الأكثر مشاهدة