الجمعة 2025-02-21 10:32 ص
 

الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 21-02-2025 09:32 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب تغيرًا طفيفًا، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدفوعة بالمخاوف من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، والتي قد تشعل فتيل حروب تجارية وتؤجج التضخم.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2941.25 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن النفيس بنحو 2 بالمئة هذا الأسبوع، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار أمس الخميس.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2956.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.93 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.42 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 981.29 دولار.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

الصليب الأحمر أثناء تسلم المحتجزين المتوفين، في خان يونس جنوب قطاع غزة

فلسطين نتنياهو: حماس "ستدفع ثمن" عدم إعادة جثة شيري بيباس

المهاجرون المُرحلون وصلوا إلى مطار كراكاس بعد توقف في هندوراس

عربي ودولي واشنطن تدشن مسارا جديدا لترحيل المهاجرين إلى فنزويلا

من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قمة عربية سابقة في السعودية

عربي ودولي قمة عربية مصغرة بالسعودية تسبق اجتماع القاهرة بشأن غزة

الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك

عربي ودولي ماسك يتحدى زيلينسكي: عليك إجراء انتخابات لإثبات أنك لست دكتاتورًا

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي عالمياً هذه السنة

تعبيرية

أسواق ومال الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي عالمياً

محكمة العدل الدولية - ارشيفية

عربي ودولي السماح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة بالإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل بوجود الأمم المتحدة بفلسطين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق مليئة بعدم اليقين



 



الأكثر مشاهدة