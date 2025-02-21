الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي عالمياً

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2941.25 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن النفيس بنحو 2 بالمئة هذا الأسبوع، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار أمس الخميس.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2956.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.93 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.42 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 981.29 دولار.
بترا
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