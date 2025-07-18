الذهب يتراجع أسبوعيًا بفعل صعود الدولار

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه أسعار الأصفر الرنان صوب تسجيل انخفاض أسبوعي تحت ضغط ارتفاع الدولار.



وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.29% إلى 3355 دولار للأونصة.

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فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.30% إلى 3348.91 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.



وانخفض الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه اليوم الجمعة، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي، ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة السبائك المقومة بالدولار على حائزي العملات الأخرى.