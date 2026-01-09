الذهب يتراجع عالميا بضغط من قوة الدولار

وتراجع سعر الذهب الفوري 0.4 بالمئة ليصل إلى 4,464.57 دولار للأونصة، رغم أنه كان متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 3 بالمئة، بعدما كان المعدن النفيس قد سجّل مستوى قياسياً عند 4549.71 دولار في 26 كانون الأول، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.2 بالمئة إلى 4467.60 دولار.
وتراجع سعر الفضة الفوري 0.5 بالمئة ليصل إلى 76.48 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 83.62 دولار في 29 كانون الأول، مع توقع مكاسب أسبوعية تتجاوز 5 بالمئة، وسجل البلاتين انخفاضاً 1.8 بالمئة ليصل إلى 2,227.11 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 2,478.50 دولار الأسبوع الماضي، فيما بقي البلاديوم مستقراً عند 1,786.18 دولار للأونصة، مع مكاسب أسبوعية متوقعة لكلا المعدنين.
