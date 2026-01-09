الجمعة 2026-01-09 11:46 ص

الذهب يتراجع عالميا بضغط من قوة الدولار

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 09-01-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بضغط من تعديلات على مؤشر للسلع الأولية، وترقّب بيانات أميركية للوظائف، فضلاً عن ارتفاع الدولار، الذي زاد من الضغوط على الأسعار على المدى القريب.

اضافة اعلان


وتراجع سعر الذهب الفوري 0.4 بالمئة ليصل إلى 4,464.57 دولار للأونصة، رغم أنه كان متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 3 بالمئة، بعدما كان المعدن النفيس قد سجّل مستوى قياسياً عند 4549.71 دولار في 26 كانون الأول، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.2 بالمئة إلى 4467.60 دولار.


وتراجع سعر الفضة الفوري 0.5 بالمئة ليصل إلى 76.48 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 83.62 دولار في 29 كانون الأول، مع توقع مكاسب أسبوعية تتجاوز 5 بالمئة، وسجل البلاتين انخفاضاً 1.8 بالمئة ليصل إلى 2,227.11 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 2,478.50 دولار الأسبوع الماضي، فيما بقي البلاديوم مستقراً عند 1,786.18 دولار للأونصة، مع مكاسب أسبوعية متوقعة لكلا المعدنين.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد لشهر كانون الثاني

ت

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ت

أخبار محلية الزرقاء ترفع الجاهزية القصوى وتفعل غرف الطوارئ خلال الحالة الجوية

ت

أسواق ومال الذهب يتراجع عالميا بضغط من قوة الدولار

ت

عربي ودولي ترامب: بدأنا بتفريغ النفط من الناقلة "مارينيرا" المحتجزة

و

أخبار محلية الأجهزة الرسمية في الطفيلة ترفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

ت

أخبار محلية محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي

ا

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تحذر من المنخفض الجوي وتعلن أرقام الطوارئ



 




الأكثر مشاهدة