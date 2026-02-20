الذهب يتراجع عالمياً متجهًا لخسارة أسبوعية مع صعود الدولار

10:08 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل صعود الدولار إلى مستوى يقترب من أعلى مستوياته في شهر، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. اضافة اعلان





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4,991.99 دولارًا للأونصة، ليبلغ إجمالي خسائره نحو 1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.



في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم نيسان 0.3 بالمئة إلى 5,010.20 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن إن).



وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 77.88 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2,063.63 دولارًا، بينما خسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1,677.71 دولارًا.





