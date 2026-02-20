الذهب يتراجع عالمياً متجهًا لخسارة أسبوعية مع صعود الدولار

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4,991.99 دولارًا للأونصة، ليبلغ إجمالي خسائره نحو 1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم نيسان 0.3 بالمئة إلى 5,010.20 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن إن).
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 77.88 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2,063.63 دولارًا، بينما خسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1,677.71 دولارًا.
