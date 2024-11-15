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الذهب يتراجع عالميا ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 3 سنوات

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أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 12:05 م

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية، وتتجه أسعار الأصفر الرنان لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في قرابة 3 سنوات.

وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر (Comex) بنسبة 0.10% إلى 2569.70 دولار للأونصة.

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فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.07% إلى 2563.10 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

 

RT

 
gnews

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