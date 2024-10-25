الذهب يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب تراجعاً اليوم الجمعة، ولكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بدعم من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، وتستمر حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية.

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هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة إلى 2725.73 دولار للأونصة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع إلى مستويات قياسية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.