الذهب يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية

هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4 بالمئة إلى 2725.73 دولار للأونصة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع إلى مستويات قياسية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2738.20 دولار للأونصة.
-
أخبار متعلقة
-
النفط يصعد ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
-
تحسن أداء مؤشر نازداك الأميركي
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف
-
استمرار تراجع الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة
-
يستخدم في الطب والمجوهرات.. أسعار البالاديوم تقفز بقوة عالميا
-
باكستان بصدد زيادة وارداتها النفطية من روسيا
-
النفط عالمياً يصعد ويقترب من مكاسب أسبوعية تبلغ 3%
-
قفزة جديدة على أسعار الذهب عالمياً