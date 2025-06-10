الذهب يتراجع وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المزيد من المستجدات التجارية في ظل استمرار المحادثات بين الصين وأميركا.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي)، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8 بالمئة إلى 3328.4 دولار للأونصة.



كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.5 بالمئة مسجلاً 3310 دولارات للأونصة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة لكنها بقيت قرب أعلى مستوى في 13 عامًا، بينما استقر البلاتين بعد أن قفز بنسبة وصلت إلى 4.7 بالمئة أمس الإثنين، عقب ارتفاع بنسبة 10 بالمئة الأسبوع الماضي، ليُتداول قرب أعلى مستوى له منذ أيار 2021 في ظل مؤشرات على شح شديد في السوق، بينما تراجع البلاديوم.