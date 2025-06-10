الثلاثاء 2025-06-10 04:33 م
 

الذهب يتراجع وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين

لا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المزيد من المستجدات التجارية في ظل استمرار المحادثات بين الصين وأميركا.

اضافة اعلان


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي)، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8 بالمئة إلى 3328.4 دولار للأونصة.


كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.5 بالمئة مسجلاً 3310 دولارات للأونصة.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة لكنها بقيت قرب أعلى مستوى في 13 عامًا، بينما استقر البلاتين بعد أن قفز بنسبة وصلت إلى 4.7 بالمئة أمس الإثنين، عقب ارتفاع بنسبة 10 بالمئة الأسبوع الماضي، ليُتداول قرب أعلى مستوى له منذ أيار 2021 في ظل مؤشرات على شح شديد في السوق، بينما تراجع البلاديوم.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية

أخبار محلية الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية

الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم لحماية الوطن

أخبار محلية الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

المنتخب الوطني

أخبار محلية ولي العهد يوّجه رسالة للنشامى قبيل مواجهة العراق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يستضيف معرض طوابع البريد العربي 2025

المنتخب الوطني

أخبار محلية مواصلات مجانية لجماهير المنتخب الوطني اليوم

ل

طب وصحة ابتكار ثوري لإزالة الجلطات الدموية من الجسم

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين

أخبار محلية ولي العهد: كل الشكر للأمير علي

القمر يقترن مع كوكبين هذا الشهر

منوعات مشاهد فلكية نادرة في يونيو .. والقمر يغازل كواكب السماء



 
 



الأكثر مشاهدة