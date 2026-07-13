الذهب يتراجع 3% مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- تراجع الذهب 3%، الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الحصار البحري مجددا على إيران، مما أدى إلى انتعاش أسواق النفط، وإثارة مخاوف التضخم مجددا، وزيادة احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 3% إلى 3996.76 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ 1 تموز. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 2.6% إلى 4005.7 دولار.



وقال فؤاد رزاق زادة محلل السوق في فوركس دوت كوم " تشهد أسعار النفط ارتفاعا بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وهناك احتمال لتشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهذه أخبار سيئة للأصول ذات العائد الصفري مثل الذهب".



وأضاف "إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، فقد تنهار أسعار الذهب وتتجه مبدئيا نحو مستوى 3800 دولار، وربما إلى 3500 دولار بمرور الوقت إذا تسارعت ضغوط البيع".



وقال ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران وستحصل على رسوم 20% على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن قالت طهران إنها أغلقت المضيق.

وقفزت العقود الآجلة للنفط 5% إثر هذه الأنباء.



ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف الطاقة والنقل في جميع قطاعات الاقتصاد، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول أو حتى رفعها أكثر للحد من ضغوط الأسعار.



ووفقا لخدمة فيد ووش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 71% رفع أسعار الفائدة الأميركية في أيلول.



ومن المتوقع أن يدلي كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الثلاثاء بأول شهادة له بشأن السياسة النقدية أمام الكونغرس. وسيتابع المشاركون في السوق تعليقاته بحثا عن مؤشرات حول التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.



وتصدر هذا الأسبوع أيضا مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو حزيران وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.