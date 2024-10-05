الذهب يتراجع

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، اليوم السبت، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في شهر أيلول الماضي، ما يشير إلى عدم الحاجة إلى إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة حتى نهاية العام.

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وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2649.69 دولار للأونصة، بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 أيلول الماضي.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2667.80 دولار.