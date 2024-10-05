الذهب يتراجع

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2649.69 دولار للأونصة، بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 أيلول الماضي.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2667.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.21 دولار للأونصة، فيما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 989.33 دولار، بينما استقر البلاديوم عند ألف دولار.
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