الذهب يتماسك بانتظار الانتخابات الأميركية وخفض متوقع للفائدة

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.

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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2738.29 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.



واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.