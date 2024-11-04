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الذهب يتماسك بانتظار الانتخابات الأميركية وخفض متوقع للفائدة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 06:40 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.

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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2738.29 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.


واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.


وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأميركية غدًا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، مما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

 
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