الذهب يتماسك بانتظار الانتخابات الأميركية وخفض متوقع للفائدة

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2738.29 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار.
وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأميركية غدًا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، مما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.
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