الذهب يُحافظ على بريقه عالميا في بداية 2025 بعد عام استثنائي

وقد برز المعدن الأصفر كأحد أفضل الأصول أداءً في 2024، مدفوعًا بعوامل مختلفة من بينها تزايد التوترات الجيوسياسية، ورفع البنوك المركزية الكبرى لمشترياتها من الذهب، بالإضافة إلى بدء عمليات التيسير النقدي (خفض الفائدة) من قبل الفيدرالي.
ويتوقع المتعاملون أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نهجًا بطيئًا وحذرًا بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مع استمرار تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ اثنين بالمئة.
ووفقًا لأداة فيدووتش التابعة لشركة (سي.إم.إي)، فإن الأسواق ترى فرصة بنسبة 11.2% فقط في إقدام المركزي الأميركي على خفض الفائدة في يناير مقابل احتمال بنسبة 88.8% بالإبقاء على الوضع الراهن.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية الخميس، عند 2625.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 0014 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2639.60 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4% إلى 28.98 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.6% مسجلًا 909 دولارات للأونصة، بينما خسر البلاتين 0.1% ليسجل 909.32 دولار للأونصة.
وصعدت الفضة نحو 22% خلال 2024 لتسجل أفضل أداء سنوي لها منذ 2020، في حين أنهى البلاتين والبلاديوم العام الماضي على خسائر بأكثر من 8% و17% على التوالي.
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