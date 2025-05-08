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الذهب يحدث زلزالاً في بورصات المعادن بارتفاع جديد عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 08-05-2025 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد تحذير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتضخم وسوق العمل، وفي وقت يترقّب فيه المستثمرون مستجدات محادثات التجارة الأميركية الصينية بعد أيام.اضافة اعلان


وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 3392.90 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 3399.80 دولارًا للأوقية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 32.85 دولارًا للأوقية
أضاف البلاتين 0.9% ليصل إلى 982.81 دولارًا
فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 969.93 دولارًا

بترا
 
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