الذهب يحدث زلزالاً في بورصات المعادن بارتفاع جديد عالمياً

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 3392.90 دولارًا للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 3399.80 دولارًا للأوقية.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 32.85 دولارًا للأوقية
أضاف البلاتين 0.9% ليصل إلى 982.81 دولارًا
فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 969.93 دولارًا
بترا
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