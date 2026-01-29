الذهب يحقق رقما قياسيا.. الطلب العالمي يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم الخميس أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 1% في 2025 إلى 5002 طن، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.



وصعدت أسعار الأصفر الرنان بنسبة 64% في عام 2025 بسبب الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الدولار.

ويبقى السؤال الأهم، بحسب كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي جون ريد "هو ما إذا كان الطلب الاستثماري سيكون قويا بما يكفي للحفاظ على قوة سوق الذهب".



وتوقع مجلس الذهب العالمي عاما آخر من التدفقات القوية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، إضافة إلى طلب قوي على السبائك والعملات.

وسجلت هذه الصناديق تدفقات داخلة قدرها 801 طن من الذهب في 2025، بينما قفز الطلب على السبائك والعملات بنسبة 16% ليصل إلى أعلى مستوى له في 12 عاما، إلا أن هذه الأسعار القياسية ممكن أن تؤثر سلبا على الطلب على المجوهرات هذا العام، وبالتالي ستتباطأ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طنا مقارنة بـ863 طنا في 2025، رغم بقائها مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل 2022.



وأضاف المجلس أن حصة الذهب في احتياطيات العملات الأجنبية حول العالم اقتربت من مستويات أوائل تسعينيات القرن الماضي، وذاك بعد ارتفاع أسعار الذهب وعمليات الشراء النشطة من قبل البنوك المركزية خلال الفترة 2022-2025، معتمدا في تقديره هذا على مشتريات الذهب التي أبلغت عنها البنوك المركزية رسميا، إضافة إلى تقييم شركة الاستشارات "ميتاليز فوكس" لعمليات الشراء غير المعلنة.



وبشكل عام، ارتفع الطلب الاستثماري على الذهب بنسبة 84% ليبلغ مستوى قياسياً قدره 2175 طنا في 2025، بالمقابل انخفض الطلب على مجوهرات الذهب بنسبة 18% في 2025، مع تراجع الشراء في الصين بنسبة 24% إلى أدنى مستوى له منذ 2009.