الذهب يحقق رقما قياسيا.. الطلب العالمي يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق

وصعدت أسعار الأصفر الرنان بنسبة 64% في عام 2025 بسبب الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الدولار.
ويبقى السؤال الأهم، بحسب كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي جون ريد "هو ما إذا كان الطلب الاستثماري سيكون قويا بما يكفي للحفاظ على قوة سوق الذهب".
وتوقع مجلس الذهب العالمي عاما آخر من التدفقات القوية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، إضافة إلى طلب قوي على السبائك والعملات.
وأضاف المجلس أن حصة الذهب في احتياطيات العملات الأجنبية حول العالم اقتربت من مستويات أوائل تسعينيات القرن الماضي، وذاك بعد ارتفاع أسعار الذهب وعمليات الشراء النشطة من قبل البنوك المركزية خلال الفترة 2022-2025، معتمدا في تقديره هذا على مشتريات الذهب التي أبلغت عنها البنوك المركزية رسميا، إضافة إلى تقييم شركة الاستشارات "ميتاليز فوكس" لعمليات الشراء غير المعلنة.
وبشكل عام، ارتفع الطلب الاستثماري على الذهب بنسبة 84% ليبلغ مستوى قياسياً قدره 2175 طنا في 2025، بالمقابل انخفض الطلب على مجوهرات الذهب بنسبة 18% في 2025، مع تراجع الشراء في الصين بنسبة 24% إلى أدنى مستوى له منذ 2009.
