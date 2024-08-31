الذهب يحقق مكاسب شهرية وسط ترقب لتخفيض أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري- انخفض الذهب 1% خلال تعاملات الجمعة 30 آب، مع ارتفاع الدولار وعائدات الخزانة بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية متوافقة مع التوقعات، لكن المعدن الثمين حقق مكاسب شهرية مع استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي خلال اجتماعه في أيلول.

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انخفض الذهب الفوري 0.9% إلى 2497.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:42 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1742 بتوقيت غرينتش).



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى 2527.6 دولار. وعلى أساس أسبوعي سجلت خسائر بنحو 0.73%.



ارتفع المعدن 2% خلال آب بعد أن ارتفعت الأسعار الفورية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 آب.



أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من أمس الجمعة عن وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 0.2% الشهر الماضي، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Allegiance Gold، أليكس إبكاريان: "تؤكد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم لم يعد الشاغل الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفدرالي، حيث حولوا تركيزهم إلى البطالة، وهو ما يؤكد بشكل أكبر احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر".



ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره الأسبوع المقبل.



وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة Blue Line Futures، فيليب سترايبل: "الأسبوع المقبل سيحدد ما إذا كان لدينا خفض لأسعار الفائدة بمقدار 50 أو 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر أم لا".



ورفع المتداولون قليلاً من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الفدرالي الأميركي الشهر المقبل إلى 69%، مع انخفاض احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إلى 31% بعد تقرير التضخم، وفقاً لأداة CME FedWatch.



ظل الطلب المادي ضعيفاً لدى كبار المستهلكين الآسيويين حيث فشلت حصص الاستيراد الجديدة في رفع الطلب الصيني.



وقال استراتيجي السلع الأساسية في TD Securities، دانييل غالي، إن الطلب المادي في الصين كان ضعيفاً إلى حد ما، والتدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الصينية أيضاً.



وأضاف غالي أن مخاطر الهبوط مرتفعة بشكل كبير في الأمد القريب، نظراً لحقيقة أن وضع الذهب يبدو مبالغاً فيه للغاية.



انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.2% إلى 28.78 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.2% إلى 926.65 دولار. وسجل كلا المعدنين خسائر شهرية.



تراجع البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 963.34 دولار، لكنه سجل مكسباً شهرياً بنسبة 4.3%.

CNBC