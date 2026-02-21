الذهب يحلق في بورصة كومكس ويتجاوز 5100 دولار للأونصة

ومع حلول الساعة 10:56 ليلا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر المعدن النفيس بنسبة 2.15% ليصل إلى 5104.6 دولار للأونصة.
وبحلول الساعة 11:01 ليلا بتوقيت موسكو، تباطأت الوتيرة وتراجع سعر الذهب إلى 5102.7 دولار للأونصة (بمقدار 2.11%).
يوم الخميس الماضي، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات، وذلك بعد أن قفزت بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات أمريكية مهمة حول التضخم.
وتشهد الأسواق انخفاضا في أحجام التداول نتيجة إغلاق أسواق الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلات رأس السنة القمرية الجديدة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
المؤشرات الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية مدعومة بقرار المحكمة العليا الأميركية
-
الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً متواضعاً في الربع الأخير من 2025
-
ترامب ينتقد قرار المحكمة الأمريكية العليا حول عدم قانونية تعريفاته الجمركية
-
ضربة قوية لترامب: المحكمة العليا الأمريكية تقضي بأن الرسوم الجمركية غير قانونية
-
روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026
-
الفضة عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع
-
تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية