الذهب يحلق في بورصة كومكس ويتجاوز 5100 دولار للأونصة

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب للتسليم في أبريل 2026 في بورصة كومكس (وهي قسم من بورصة نيويورك التجارية) إلى ما فوق 5100 دولار للأونصة لأول مرة منذ 12 فبراير.



ومع حلول الساعة 10:56 ليلا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر المعدن النفيس بنسبة 2.15% ليصل إلى 5104.6 دولار للأونصة.



وبحلول الساعة 11:01 ليلا بتوقيت موسكو، تباطأت الوتيرة وتراجع سعر الذهب إلى 5102.7 دولار للأونصة (بمقدار 2.11%).

اضافة اعلان



يوم الخميس الماضي، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات، وذلك بعد أن قفزت بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات أمريكية مهمة حول التضخم.



وتشهد الأسواق انخفاضا في أحجام التداول نتيجة إغلاق أسواق الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلات رأس السنة القمرية الجديدة.