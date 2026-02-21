السبت 2026-02-21 01:40 ص

الذهب يحلق في بورصة كومكس ويتجاوز 5100 دولار للأونصة

ت
أرشيفية
 
السبت، 21-02-2026 01:04 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب للتسليم في أبريل 2026 في بورصة كومكس (وهي قسم من بورصة نيويورك التجارية) إلى ما فوق 5100 دولار للأونصة لأول مرة منذ 12 فبراير.

ومع حلول الساعة 10:56 ليلا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر المعدن النفيس بنسبة 2.15% ليصل إلى 5104.6 دولار للأونصة.

وبحلول الساعة 11:01 ليلا بتوقيت موسكو، تباطأت الوتيرة وتراجع سعر الذهب إلى 5102.7 دولار للأونصة (بمقدار 2.11%).

اضافة اعلان


يوم الخميس الماضي، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات، وذلك بعد أن قفزت بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات أمريكية مهمة حول التضخم.


وتشهد الأسواق انخفاضا في أحجام التداول نتيجة إغلاق أسواق الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلات رأس السنة القمرية الجديدة.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي إجلاء السكان من العديد من المباني في باريس بسبب تهديد بتفجيرات وبرج إيفل يرفض الإخلاء

ت

عربي ودولي الكونغرس الأمريكي يعتزم منع ترامب من مهاجمة إيران دون موافقة المشرعين

ت

أسواق ومال الذهب يحلق في بورصة كومكس ويتجاوز 5100 دولار للأونصة

ل

عربي ودولي إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبا من هجوم إيراني محتمل

ل

عربي ودولي ترامب يهاجم الدول الأوروبية ويحذرها من تهديدين خطيرين

ا

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ى

الطقس الأرصاد تكشف طبيعة المنخفض الجوي المقبل والتحذيرات المرتبطة به

ن

أخبار محلية اعلان مهم للطلبة الناجحين بالدورة التكميلية



 




الأكثر مشاهدة