الذهب يحلق مرة أخرى عالمياً والدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن هذا التوجه أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
سكاي نيوز
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