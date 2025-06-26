الذهب يحلق مرة أخرى عالمياً والدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس، مدفوعةً بتراجع الدولار الأميركي وتزايد القلق في الأسواق بعد تقارير تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (جيروم باول) في أقرب وقت، ربما بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.



ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن هذا التوجه أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.





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